Якутянам вряд ли простят долги за газ: Население более сознательное

Якутск, , 07:35 — REGNUM В Якутии не намерены повторять опыт Чечни и принимать решение о списании жителям региона долгов, которые можно квалифицировать как безнадёжные к взысканию. Об этом заявил главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Он высказал мнение, что образовавшаяся в Чечне задолженность говорит о низкой культуре взаимоотношений потребителей и поставщиков.

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«У нас похожей ситуации не будет. В Якутии население более сознательное, а наша компания, как и любая ответственная хозяйствующая структура, постоянно работает над задолженностью», — цитирует ЯСИА Павла Ксенофонтова.

По словам главного инженера «Сахатранснефтегаза», в отличии от «Газпрома», якутская компания не поставляет газ на экспорт, а потому не имеет возможности осуществить манёвр по списанию долгов.

«Если «Сахатранснефтегаз» будут заставлять списать какие-то задолженности, выпадающие убытки нам придётся закладывать в тариф всех потребителей поровну», — уверен Павел Ксенофонтов.

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По информации пресс-службы якутской газоснабжающей компании в конце 2018 года долги жителей республики за потребление газа составляли 171 млн рублей, компаний — 605 млн. Воспользоваться опытом Чечни и списывать эти долги в регионе не намерены, а создание социальной напряжённости в обществе и угрозу протестных выступлений не сочли достаточным поводом для того, чтобы применить такие меры.

«Любая задолженность может повлечь протестные выступления, но всё должно регулироваться в законном порядке, — отметил первый заместитель министра промышленности Якутии Антон Рыбкин. — Давайте завтра не будем платить и послезавтра будем судиться и поднимать бунт. Это же неправильно».

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Как сообщало ИА REGNUM, заводской районный суд Грозного по заявлению прокуратуры обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ. Как считают в надзорном ведомстве, предъявление населению требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и повлечь за собой протестные выступления».