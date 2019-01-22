Соледар, ДНР, 22 января, 2019, 10:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 17 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 22 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

На горловском и мариупольском направлениях ВСУ трижды применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики использовали 120-мм миномёты, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево, Доломитное, посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Донецк (Вольво-центр, Александровка), Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что жертв и разрушений нет, несмотря на то, что ВСУ выпустили по территории ДНР 54 единицы боеприпасов.

Напомним, сутками ранее украинские силовики 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 единиц боеприпасов.

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Отметим, использование артиллерии калибра свыше 100 мм запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала 12 февраля 2015 года и с тех пор непрерывно их нарушает.