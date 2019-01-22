Москва, 22 января, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Котировки черного золота 21 января попытались вырасти и в моменте обновили максимум 2019 года непосредственно вблизи отметки $63, однако к концу дня вернулись на исходные позиции, не сумев удержаться. Более того, сегодня, 22 января, на утренних торгах нефть марки Brent продолжает отступление от новых максимумов, утратив уровень $62, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

ArtseBie Нефть

«Нерешительность и склонность к консолидации объясняется влиянием противодействующих факторов, господствующих в сырьевом сегменте. С одной стороны, инвесторов греет надежда на то, что Трамп не продлит послабления для ряда покупателей иранской нефти после истечения, что вкупе с усилиями ОПЕК позволит мировому рынку вновь обрести баланс или даже выйти на дефицит предложения, что естественным образом подтолкнет котировки вверх», — пояснил эксперт.

Если Вашингтон откажется продлевать исключения для восьми стран, добыча нефти в Иране упадет ниже 2,5 млн баррелей в день. Напомним, по состоянию на конец 2018 года объем производства в обремененной санкциями стране упал до 2,7 млн баррелей против среднего значения за 2017 год на уровне 3,8 млн баррелей в день.

С другой стороны, присутствует угроза дальнейшего роста сланцевой добычи. На прошлой неделе буровая активность в США резко снизилась, но это следствие недавнего обвала цен. Так что по мере восстановления рынка число активных установок может возобновить рост, а вместе с ним — и производство.

«Локально бычий потенциал Brent накануне ограничил прогноз МВФ, который предполагает, что в 2019 и 2020 годах средняя цена упадет ниже $60. В краткосрочной перспективе, если настроения инвесторов на фондовых рынках не улучшится, цены сохранят медвежий уклон, но потенциал снижения будет ограниченным», — полагает Мащенко.

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