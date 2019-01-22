Нефти открыт непростой путь к отметке $64

Москва, , 07:11 — REGNUM На ICE 21 января, нефть Brent особо не была готова ни к резкому росту, ни к обвалу. Состояние рынка можно охарактеризовать как вялую консолидацию, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

К вечеру баррель Brent вырос в цене на 0,6%, до $62,84. Новости о том, что в Китае рост ВВП в четвертом квартале 2018 года замедлился до 6,4% с 6,5% кварталом ранее, не способствовала росту рынка. Информация о том, что Япония возобновила импорт иранской нефти, также не воодушевила рынок.

Напомним, что ранее также поступили Южная Корея, Турция, Китай и Индия. Эти страны были выведены из-под действия санкций США, и теперь начали осуществлять свои законные права покупать нефть у Ирана.

Нефть закрепилась выше $62, теперь ей открыт путь на $64 за баррель, но пока сложно сказать, насколько он будет легким и комфортным. Сегодня, 22 января, торги барреля нефти марки Brent ожидаются в диапазоне $62,50−63.

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