Москва, 22 января, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Родители арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной смогли поговорить с девушкой после недельного перерыва. Об этом рассказал отец Марии Валерий Бутин 22 января в эфире телеканала «Россия-24».

Pavel Starikov Мария Бутина

Бутин сообщил, что девушка вышла на связь с матерью. Однако говорить, что сама Мария не выходила на связь — неверно, так как она пыталась, уточнил он.

Соединение по какой-то причине не устанавливалось в течение недели — Бутина не могла дозвониться до родных ни по одному из телефонов. Никаких гарантий, что связь в дальнейшем будет стабильной, нет, так как с момента задержания со связью происходят «какие-то катаклизмы», добавил отец арестованной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валерий Бутин рассказал о невозможности связаться с дочерью на протяжении недели. Объяснить это техническим сбоем сложно, отмечал мужчина.

Марию Бутину арестовали в Вашингтоне в июле 2018 года. Власти США обвиняют её в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства.