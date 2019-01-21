Санкт-Петербург, 21 января, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Петербуржцы пострадают от разрыва контрактов между городскими властями и ОАО «Метрострой» — генеральным и единственным подрядчиком по строительству метро в Северной столице. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали эксперты в транспортной сфере.

Metro.spb.ru Тоннель метро

Напомним, о разрыве отношений с «Метростроем» 21 января объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), мотивируя это решение постоянными срывами сроков сдачи новых станций и финансовыми проблемами «Метростроя».

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«Для города ничего хорошего от этих действий не будет», — заявил аналитик в области систем общественного транспорта Владимир Валдин.

Он считает это решение Смольного исключительно политическим, а не продиктованным заботой о горожанах и транспортных потоках. «Логики нет никакой, градостроительными делами там и не пахнет», — добавил Валдин.

Он признал, что у «Метростроя» были «формальные задержки» по календарному плану, но причины их появления вряд ли столь однозначны.

Эксперт-экономист градостроительства «ЛабГрад» Людмила Истомина согласна, что вопрос является исключительно политическим и никакого отношения не имеет к проектировке линий метрополитена.

«Что там у них происходит в умах, что они хотят в итоге получить — вопрос к чиновникам. Я считаю, что это абсолютно политизированный вопрос, за которым стоят чьи-то политические и экономические интересы. Все проблемы «Метростроя» можно было решить другим путем. По крайней мере, чтобы «Метрострой» закончил работу, не нужно было прибегать к таким ухищрениям, а дать им деньги и время на это», — считает Истомина.

По ее мнению, Смольный запустил процесс, который негативно скажется в первую очередь на горожанах, который год ожидающих запуска новых станций. После разрыва контрактов с «Метростроем» и вероятных судебных процессов по оспариванию этого решения Смольному предстоят поиски новых подрядчиков. Теперь станции откроются еще позже запланированных и неоднократно перенесенных сроков.

«Думаю, эта история процесс точно не ускорит, а только замедлит. Горожане вряд ли на этом выиграют», — полагает Истомина.

Напомним, в 2018 году экс-губернатор Георгий Полтавченко обещал петербуржцам открыть станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное», однако сроки их ввода были сорваны, открытие перенесли на май 2019 года.