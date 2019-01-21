Москва, 21 января, 2019, 15:55 — ИА Регнум. На фоне выхода официальных данных по ВВП Китая, которые оказались лучше прогнозируемого показателя, правительство Китая для стимулирования собственной экономики толкнуло нефтяные котировки вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Также сильнейшую поддержку нефтяным котировкам оказали: заявление ОПЕК+ о начале выполнения по сокращению добычи нефти и статистические данные по запасам коммерческой нефти США, которые вышли с отрицательным значением, ниже ожидаемых прогнозов. Нефть марки Brent достигла отметки $63, а WTI коснулась отметки $54,50», — отметил эксперт.

Сегодня, 21 января, рынок США не работает из-за празднования дня «Мартина Лютера Кинга», поэтому сильной волатильности от рынка ждать не приходится. Но уже 22 января возможен дальнейший рост котировок нефти марки Brent к уровню $65, WTI может подняться до $55.

«Эти уровни могут стать определяющими для дальнейшего направления движения котировок, откуда возможно коррекционное снижение котировок в область $60 по нефти марки Brent и $50 по нефти марки WTI», — полагает Лисицын.

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