На нефтяном рынке отмечена корреляция

Москва, , 12:27 — REGNUM Обстановка на рынке нефтяных фьючерсов сегодня, 21 января стабильная. Цены мало меняются и находятся вблизи уровней закрытия 18 января — $62,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«18 января фьючерс Brent продолжил рост и прибавил около 2%. Способствовали повышению цен данные и общая динамика рынков акций, которые в США снова выросли, и данные компании Бейкер Хьюз по количеству активных буровых в США. Согласно статистике Бейкер Хьюз, произошло резкое снижение работающих буровых, за неделю падение составило 21 штуку с 873 до 852», — напомнил эксперт.

В целом на нефтяном рынке заметна корреляция с динамикой глобальных рынков акций. При снижении рисков и улучшении настроений у инвесторов, фьючерсы на нефть игнорируют медвежью статистику, так произошло после выхода данных от минэнерго США, согласно которым добыча нефти выросла за неделю на 200 тыс. баррелей до нового рекорда 11.9 млн баррелей в сутки.

«Несмотря на снижение в первые минуты после выхода цифр от минэнерго, фьючерсы на нефть к закрытию торгов в США выросли на 1,5%. Скорее всего, 21 января будет спокойным днем на мировых рынках, так как в США биржи будут закрыты, там отмечают день Мартина Лютера Кинга», — пояснил Богданов.

Читайте также: Нефть «ставит перед собой» новые цели