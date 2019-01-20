Рим, 20 января, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Российский турист погиб на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии, сорвавшись с балкона на третьем этаже гостиницы. Об этом 20 января сообщило издание Alto Adige.

(сс) dMz Корвара-ин-Бадия. Италия

Инцидент произошёл накануне, вечером 19 января. Около 14 часов по местному времени мужчина с супругой и группой друзей заселились в три расположенных рядом номера. Через несколько минут супруга сообщила администрации отеля, что её муж упал с балкона.

По словам женщины, ёё супруг хотел разыграть друзей, перебравшись через ограждение балкона к ним в комнату, но не удержался и упал.

Работники отеля попытались вернуть мужчину к жизни, проведя необходимые реанимационные мероприятия, но им это не удалось, как не удалось сделать это и медикам, прибывшим по срочному вызову в отель.

В российском консульстве в Милане сообщили, что оказывают близким погибшего всю необходимую помощь с оформлением документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене в США более тысячи авиарейсов, в связи с чем МИД РФ опубликовал соответствующее сообщение для граждан России.