Граждан РФ предупредили об отмене в США более тысячи авиарейсов

Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Непогода в центральной и северо-восточной частях США привела к отмене более тысячи авиарейсов. Об этом российских граждан предупредил МИД РФ, соответствующее сообщение опубликовано в Twitter ситуационно-кризисного центра.

Отмена рейсов связана с сильными ливнями и снегопадами. Изменения произошли в работе воздушных гаваней Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов.

В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания объявлен режим чрезвычайного положения.

https://twitter.com/MID_travel/status/1086744238258302976

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января на Вашингтон обрушилась первая в 2019 году снежная буря. В округе Колумбия и штате Мэриленд осложнилоась обстановка на дорогах. В Виргинии в ночь на 13 января произошло ДТП с тремя погибшими.

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