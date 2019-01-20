Мельбурн, Австралия, 20 января, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Немецкая теннисистка Анжелик Кербер проиграла в двух сетах с разгромным счетом американке Даниэль Коллинз в матче 1/8 финала открытого турнира Австралии, проходящем в Мельбурне, сообщает 20 января Sport 24.

(сс) Carine06. wikimedia.org Даниэль Коллинз

Итоговый счет матча 6:0, 6:2 в пользу Коллинз.

Спортсменки провели на корте 58 минут. За это время победительница сделала две подачи навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 6 из 7 возможных брейк-пойнтов. Её соперница, являющаяся второй ракеткой мира, ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт.

В матче четверть финала Australian Open Даниэль Коллинз встретится с победительницей встречи между российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой и американкой Слоан Стивенс.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская теннисистка Мария Шарапова уступила в трех сетах в матче 1/8 финала Australian Open местной теннисистке Эшли Барти, проиграв девять геймов подряд.