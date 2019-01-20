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Шарапова проиграла Барти и не вышла в четвертьфинал Australian Open

Спорт

Итоговый счет – 6:4, 1:6, 4:6 в пользу австралийки

Мельбурн, Австралия, 20 января 2019, 08:26 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии местной теннисистке Эшли Барти, проходящего в Мельбурне, и закончила свое выступление на турнире, сообщает 20 января «Матч ТВ».

Российская спортсменка уверенно выиграла первый сет, затем уступила с разгромным счетом во втором, а в третьем Барти также оказалась сильнее. Итоговый счет — 6:4, 1:6, 4:6 в пользу австралийки. По ходу матча Мария Шарапова отдала сопернице девять геймов подряд.

Спортсменки провели на корте 2 часа 25 минут. За это время победительница шесть раз подала навылет, четыре раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 4 из 10 возможных брейк-пойнтов. Мария Шарапова дважды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала 2 из 8 возможных брейк-пойнтов.

В матче четвертьфинала соперницей Эшли Барти станет чешка Петра Квитова, которая ранее обыграла в мачте 1/8 финала открытого турнира Австралии американку Аманду Анисимову.

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