В Тольятти в результате ДТП пострадали шесть человек
Тольятти, Самарская область, 19 января, 2019, 22:10 — ИА Регнум. В Тольятти столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Subaru и маршрутный автобус Peugeot. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авария
По последним данным, в результате ДТП, произошедшего 19 января, пострадали шесть человек.
«Водитель…, управляя автомобилем Subaru, выехал на полосу… и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Peugeot», — отметили в ведомстве.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
Читайте также: В горах Дагестан погиб человек в результате падения автомобиля с обрыва
А также: Три человека госпитализированы в Челябинске после автоаварии