Санкт-Петербург, 19 января, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Более 35 тыс. человек уже окунулись в крещенские купели в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в Петербурге

«В городских купелях… уже окунулись свыше 35 тыс. верующих (данные на 12:00 мск)», — говорится в сообщении.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь к иордани на пляже Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие идут к иордани

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь к иордани на набережной Лейтенанта Шмидта

Очереди из желающих исполнить традиционный обряд продолжают собираться на местах для погружения. Возле купелей дежурят сотрудники правоохранительных органов, спасатели, врачи и волонтеры.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь к иордани на набережной Лейтенанта Шмидта

Дарья Драй ИА REGNUM Горячий чай

Дарья Драй ИА REGNUM Ночь крещенских купаний в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господне в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские морозы

Отмечается, что с каждым годом в городе растёт количество желающих окунуться в крещенские купели.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Верующий во время крещенских купаний

Дарья Драй ИА REGNUM Верующий во время крещенских купаний

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господне в Петербурге

Напомним, 19 января прихожане Русской православной церкви отмечают праздник Крещения Господня, установленный в день крещения Иисуса Христа. В российской традиции на Крещение часть верующих проводит купания в полыньях, отсылающие к крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Дарья Драй ИА REGNUM Гуляния на Петропавловской крепости

Дарья Драй ИА REGNUM Перетягивание каната

Дарья Драй ИА REGNUM Угощения на празднике

Дарья Драй ИА REGNUM

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