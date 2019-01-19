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Крещение Господне отмечают православные христиане

Общество

19 января отмечается один из главных православных праздников

Крещение Господне отмечают православные христиане
Михаил Нестеров. Крещение Господне (Богоявление). 1890–1894. Роспись в крестильне Владимирского собора в Киеве (фрагмент)

Москва, 19 января 2019, 10:09 — REGNUM  Праздник Крещения Господня отмечают прихожане Русской православной церкви 19 января.

Праздник Крещения Господня, установленный в день крещения Иисуса Христа, является общим для всех христиан, однако празднуется в разные даты. Часть православных церквей, включая Русскую православную церковь, празднуют Крещение Господне 19 января.

В российской традиции на Крещение часть верующих проводит купания в полыньях, отсылающие к крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в канун дня Крещения Господня патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

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Крещение Господне (Богоявление)
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