Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 66 человек
Мехико, 19 января, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Число жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго превысило 60 человек. Об этом сообщил губернатор штата Омар Файяд на своей странице в соцсети Twitter.
Paul Sullivan
Скорая помощь. Мексика
«Итог случившегося… — 66 погибших и 76 раненых людей, которым оказывается помощь в разных больницах», — написал губернатор.
Ранее СМИ сообщали о 20 погибших при взрыве трубопровода.
Как передавало ИА REGNUM, 19 января в Мексике в штате Идальго на трубопроводе с горючим прогремел взрыв.
ЧП произошло в районе Тлауэлильпан.
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