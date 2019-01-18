Москва, 18 января, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Рубль ещё немного укрепился на открытии торгов 18 января с 66,65 руб. за доллар до 66,39, и в целом ему пока удивительно успешно удаётся противостоять психологическому давлению со стороны скупки валюты ЦБ РФ, которая была возобновлена согласно бюджетному правилу 15 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Укрепление происходит в преддверии публикации сальдо счёта текущих операций в еврозоне и данных по промышленному производству в США. Нефть медленно восстанавливается, продолжая отыгрывать существенное, на 2,7 млн баррелей, сокращение запасов в США, опубликованное ещё в среду Минэнерго США. Резко набиравший силу в декабре «медвежий» тренд в «чёрном золоте» на данный момент полностью преодолён.

«18 января нет значимых макроэкономических публикаций. При этом, валютные эффекты от голосования по Brexit в Великобритании, а также удачного размещения ОФЗ Минфином в среду будут, скорее всего, тоже отыграны. Следовательно, скорее всего во главу угла вновь встанут страсти по «шатдауну» правительства США. Тема эта действительно крайне болезненная, поскольку счёт пошёл уже на третий десяток дней, и накануне Дональд Трамп в ответ на язвительное предложение лидера парламентского большинства в сенате Нэнси Пелоси «отложить State of the Union address (Ежегодное послание профсоюзам) ввиду невозможности обеспечить безопасность мероприятия по причине отсутствия находящейся в неоплачиваемых отпусках федеральной охраны» запретил ей пользоваться военной авиатехникой для дипломатического визита в Афганистан», — пояснил эксперт.

Скорее всего, это может испортить настроение под конец недели глобальным инвесторам, и — особенно если традиционные пятничные данные по новым буровым установкам в США от Baker Hughes окажутся лучше прогнозов (а предпосылки к этому имеются) — ударят по котировкам «поднимающей голову» нефти. Таким образом, вторая половина торгов в пятницу для рубля может оказаться негативной по причине нефтяного фактора.

«На самом деле, чисто технически рубль слишком быстро укрепился, полностью дисконтировав страхи по приходу на валютные торги ЦБ с его более чем 15-миллиардным объёмом ежедневных рублёвых интервенций. Видимо, об этом всё-таки придётся вспомнить. Уровень 66,40 руб. за доллар выглядит технически непреодолимым рубиконом для рубля. Поэтому верхняя граница сформировавшегося после январских праздников канала — отметка 67,20 — с высокой вероятностью станет для отечественной валюты на следующей неделе новым уровнем притяжения», — считает Рожанковский.

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