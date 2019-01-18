На рубль благоприятно влияет налоговый период

Москва, , 10:07 — REGNUM Конец недели нефтяные цены встречают на подъёме почти к $62 по Brent на фоне сокращения запасов в США. Впрочем, около данного уровня котировки держатся несколько дней, не в силах его преодолеть. Но повышение цен на текущей неделе с $60 поддерживает российскую валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Кроме того, на рубль благоприятно влияет начавшийся налоговый период, когда экспортёры продают валютную выручку для уплаты налогов. Уменьшились и антирисковые настроения на мировых рынках, которые довлели над рисковыми активами, к которым относится и рубль. Утром 18 января фондовые индексы в мире подрастают в пределах 1%», — отметил эксперт.

Таким образом, фон достаточно позитивный для российской валюты, что способствует её укреплению. Но данные факторы, действующие в последние дни, во многом уже отражены в ценах. Поэтому потенциал роста рубля сейчас ограничен.

«Так же как и по нефти, котировки подошли к сильным техническим зонам, препятствующим дальнейшему движению. Соответственно, наиболее вероятный диапазон на 18 января для пары доллар/рубль — 66−66,7 руб., евро/рубль — 75−75,8 руб.», — считает Гойхман.

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