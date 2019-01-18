Санкт-Петербург, 18 января, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Общая высота снега, выпавшего в Санкт-Петербурге с начала зимнего сезона, составила 103 см. С трех часов утра до конца суток в четверг, 17 января, на улицы города выпало 17 сантиметров снега. Об этом 18 января сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Невском проспекте

С 1 января 2019 года с дорог Петербурга вывезено 760 тысяч кубометров снежных масс — это в четыре раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Напомним, с 1 по 17 января прошлого, 2018 года на город выпало всего около 10 см осадков.

По прогнозам синоптиков, петербургская зима 2019 года встанет в один ряд с самой снежной за последние десять лет зимой 2010 года.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел в городе режим повышенной готовности для территориальной подсистемы РСЧС. Особый режим веден до 9 часов утра 20 января 2019 года.

По данным Смольного, в ночь на 18 января очисткой Северной столицы от снега занимались 1157 единиц спецтехники, уборку внутриквартальных территорий осуществляли 1063 дворника. Круглосуточно работают 18 снегоприемных и снегоплавильных пунктов «Водоканала».

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 января на дорогах Петербурга впервые в этом зимнем сезоне были зафиксированы 10-балльные пробки, ставшие следствием снегопада и множества дорожных аварий.

По данным регионального ГИБДД, 17 января в Петербурге произошло 577 ДТП, в которых пострадали 13 человек, погибших не было. Пока это самый аварийный день с начала 2019 года.