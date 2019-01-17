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Десять баллов: из-за мощного снегопада Петербург парализован

Общество

Движение транспорта в городе затрудняет множество ДТП

Десять баллов: из-за мощного снегопада Петербург парализован
Дарья Драй © ИА REGNUM
Автомобильное движение в снегопад

Санкт-Петербург, 17 января 2019, 18:36 — REGNUM  Сильный снегопад, обрушившийся на Санкт-Петербург 17 января, практически парализовал движение в городе вечером в четверг. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в 18:30 мск уровень дорожных заторов в городе оценивался на максимальные 10 баллов. Это произошло впервые в текущем зимнем сезоне.

Причиной тяжелой дорожной ситуации стал не столько сам обильно выпавший снег, сколько большое количество автомобильных аварий, из-за чего оказался затруднен проезд по большинству основных магистралей. Только на КАД Петербурга в целом сохраняется нормальная обстановка.

На набережных и почти всех магистралях, ведущих из центра Петербурга в сторону периферии, произошло по несколько ДТП. В силу этого скорость движения потока не превышает 3−5 км/ч.

Напомним, по прогнозам синоптиков, по итогам суток в Петербурге может выпасть до 40 см снега.

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Снегопады, метели, снежные бури
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