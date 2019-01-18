Москва, 18 января, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Приоритетной версией трагедии в Магнитогорске на сегодняшний день остается взрыв бытового газа. Об этом сообщила 18 января официальный представитель СКР Светлана Петренко.

74.mchs.gov.ru На месте трагедии в Магнитогорске

Также она подчеркнула, что следователи продолжают изучать все возможные версии трагедии.

«Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — отметила она.

Также в ведомстве сообщили, что делать окончательные выводы о причине произошедшего можно будет сделать лишь после тщательного расследования, и предложили не доверять сообщениям о «терактах», распространяемых злоумышленниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что за взрыв жилого дома в Магнитогорске по прошествии двух недель с момента трагедии взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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