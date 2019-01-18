Москва, 18 января, 2019, 07:16 — ИА Регнум. На Интерконтинентальной бирже 17 января цена на нефть Brent снова стала погружаться на дно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К вечеру четверга цена барреля упала на 1,48%, до $60,39. ОПЕК обнародовал данные по сокращению добычи нефти в декабре, из которых следовало, что нефтяной картель сократил производство нефти после 7 декабря на 780 тыс. баррелей в сутки, до 31,58 млн б/с.

Данные оказались позитивными, но накануне вышли данные о росте добычи нефти в США за неделю на 200 тыс. б/с, до почти 12 млн б/с, что обеспечило США кратковременное лидерство на мировом рынке нефтедобычи. Это расстроило нефтяной рынок, так как очевидно, что ОПЕК пока сокращает свою долю на рынке, уступая ее американским производителям нефти.

На уровне $61,50 за баррель Brent цена нефти пока не смогла удержаться, возможно, в ближайшие дни нефть будет тестировать этот уровень сопротивления, проверяя, насколько он непробиваем. Можно ожидать, что до конца недели «болтанка» цены нефти в узком коридоре сохранится. Сегодня, 18 января, стоимость барреля Brent останется на уровне $60−61.

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