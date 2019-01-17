Майдугури, Нигерия, 17 января, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Группировка «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за нападение на город на северо-востоке Нигерии, 17 января передает агентство Reuters.

Sntat.ru Террорист

На своих ресурсах в интернете исламисты опубликовали видео нападения на город Ранн, который несколько дней контролировался боевиками.

Ранее сообщалось, что нападение на город Ранн 15 января совершила группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также активная в регионе.

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