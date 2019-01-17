Выборг, Ленинградская область, 17 января, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Молодая мать и шестимесячная девочка погибли в ДТП на федеральной трассе «Скандинавия» после выноса автомобиля на встречную полосу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

Авария произошла около 19:00 на 134-м км трассы в Выборгском районе Ленобласти 17 января. За рулем Hyundai Solaris был 24-летний мужчина, в машине с ним находилась также 24-летняя женщина, на руках у которой была шестимесячная дочь.

Около 19:20 автомобиль выехал на встречку, где врезался в Volkswagen Multivan. В результате ДТП пассажиры Hyundai — и мать, и ребенок — погибли на месте. Их водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. Правоохранители проводят проверку.

В социальных сетях появились фото происшествия, из которых понятно, что пострадавший автомобиль оказывал услуги такси. Тем не менее, по сообщению одного из интернет-пользователей, назвавшегося другом водителя, в машине с ним были не клиенты, а жена и дочь. По сообщениям очевидцев, мать и ребенок не были пристегнуты ремнями безопасности, детское кресло отсутствовало.

Добавим, это не первый случай выноса легковых машин из своей полосы на трассах под Петербургом в день особых снежных метелей. Около 19:00 авария случилась на дороге в сторону Приозерска, автомобиль занесло, развернуло боком, он врезался в ограждение, где его подкинуло, после чего машина угодила в столб. Мужчина за рулем, по сообщениям свидетелей, пострадал, получив минимум черепно-мозговую травму, однако сумел сам выйти из машины после того, как прибывшие спасатели распилили дверь.

В Петербурге с 17:00 из-за обильных снегопадов ввели режим повышенной готовности для территориальной системы предупреждения ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Волосовском районе Ленобласти при столкновении автомобиля Chery и Hyundai Solaris одной из служб такси погибли шести‑ и семилетний мальчики и пожилая женщина. Тяжело пострадавшая девочка в возрасте четырех лет и водитель Hyundai госпитализированы. Детских кресел в автомобиле не было.

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