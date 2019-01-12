Двое детей и женщина погибли в лобовом столкновении машин под Петербургом

Волосово, Ленинградская область, , 12:01 — REGNUM Страшной трагедией обернулось столкновение двух легковых автомобилей в Волосовском районе Ленинградской области. В результате аварии погибли три человека, в том числе двое маленьких детей, еще четыре человека ранены, в том числе ребенок.

Как сообщили ИА REGNUM в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автокатастрофа произошла 12 января в 09:20 мск на 92 км автодороги «Нарва».

Автомобиль Chery, которым управлял мужчина 1980 года рождения, во время обгона в зоне действия дорожного знака, запрещающего обгон, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением мужчины 1977 года рождения. Это был автомобиль «Яндекс.Такси».

В автомобиле скорой помощи на месте ДТП скончались шести‑ и семилетние мальчики и женщина, чей возраст устанавливается. Все они находились в такси. Девочка в возрасте четырех лет и водитель Hyundai госпитализированы. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В автомобиле Chery пострадали водитель и пассажир, они также госпитализированы.

«По факту ДТП проводится проверка. Личности участников ДТП устанавливаются», — отметили в региональном УГИБДД.