Москва, 17 января, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Власти Великобритании вместо того, чтобы вместе с Россией расследовать инцидент в Солсбери, уничтожают улики по «делу Скрипалей», заявил глава Службы внешней политической разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По мнению руководителя российской спецслужбы, выяснить, что на самом деле произошло с бывшим шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией на территории Соединенного Королевства, представляется возможным лишь при совместном с Великобританией расследовании инцидента.

В то же время, подчеркнул Нарышкин, Лондон не намерен идти навстречу российской стороне и намеренно уничтожает улики по данному делу, к примеру, домашних животных экс-офицера ГРУ. Также глава СВР напомнил, что рядом с Солсбери находится известная лаборатория в Портон-Дауне, которая занимается исследованиями в области химического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он с февраля 2018 года не выходит на связь с родственниками. По ее мнению, вполне возможно, что Скрипаля уже нет в живых.

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