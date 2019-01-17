Вашингтон, 17 января, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольф Джулиани никогда не говорил о том, что кто-либо в избирательном штабе главы Белого дома не мог вступить в сговор с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба», — заявил Джулиани, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, нет ни одного доказательства, что именно Трамп вступил в сговор с Россией, чтобы «взломать компьютеры Национального комитета Демократической партии».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году минюст США уполномочил спецпрокурора Роберта Мюллера расследовать якобы имевшие место попытки Москвы влиять на президентские выборы 2016 года, а также связи или контакты между Россией и лицами из предвыборной команды Трампа. В свою очередь Москва и сам Трамп отвергают наличие таких попыток и контактов.

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