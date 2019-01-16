Bloomberg: Мюллер уличил Манафорта в пяти эпизодах лжи следствию

Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт неоднократно лгал следствию, заявил спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По сведениям агентства, Мюллер упомянул о задокументированных пяти случаях, когда Манафорт говорил неправду в ходе следствия. К примеру, пишет агентство, спецпрокурор США отметил, что экс-глава предвыборного штаба Трампа солгал присяжным, говоря об отсутствии контактов с Белым домом в ходе следствия, кроме того, Манафорт дезинформировал следствие по вопросам своих контактов и гражданином РФ Константином Килимником.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года обвиняемый в финансовых преступлениях экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати.

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