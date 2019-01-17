Мельбурн, Австралия, 17 января, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Бельгии Элисе Мертенс в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 1:6, 5:7.

Basheer Tome Теннисный матч

Гаспарян шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и 6 из 13 реализованных брейков.

В третьем круге турнира Мертенс сыграет с американкой Мэдисон Кис, которая обыграла другую российскую теннисистку Анастасию Потапову.

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