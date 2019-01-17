Анастасия Потапова проиграла во втором круге Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 07:43 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла представительнице США Мэдисон Кис в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Потапова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов и 4 из 8 реализованных брейков.

В третьем круге турнира Кис сыграет с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, которая обыграла другую российскую теннисистку Маргариту Гаспарян.

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