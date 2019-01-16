Москва, 16 января, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ не предоставило ответ на вопросы ИА REGNUM по проекту «Московская электронная школа» (МЭШ). Агентство 21 декабря направило официальный запрос на имя заместителя министра Олега Салагая. По состоянию на 16 января комментарий не поступил.

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Поводом для обращения стало беспокойство родителей школьников за здоровье своих детей из-за повсеместного внедрения проекта МЭШ. Поступают жалобы на ухудшение самочувствия, причиной считают использование в учебных заведениях электронного оборудования: как персональных планшетов, так и интерактивных панелей, заменивших классные доски.

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Некоторые родители пытаются разобраться в проблеме. Они беседуют с учителями и медиками, обмениваются опытом в группах социальных сетей (например, «Стоп МЭШ» в Facebook), а также направляют письма в различные инстанции. Подробных и исчерпывающих ответов на свои вопросы они не находят.

К обсуждению опыта МЭШ призвала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская.

«Сейчас идёт сложный этап, интересны обсуждения, особенно с привлечением специалистов. Помимо продвигающих, есть специалисты, которые оценивают последствия для детей, особенно младших возрастов, да и вообще школьников, пока формируется личность и основные вопросы, связанные со здоровьесбережением. Мне кажется, что важно проводить такого рода обсуждения и площадки, но их важно проводить с привлечением специалистов, которые способны оценить и видят эти последствия», — сказала она.

Заместителю министра здравоохранения РФ были заданы простые вопросы:

— Проводилась ли медицинская экспертиза досок на предмет возможного ущерба здоровью учеников и каковы её результаты? Подведены ли медицинские, психологические и иные итоги практики использования интерактивных досок в школе?

Однако по состоянию на 16 января ответа нет.

Напомним, редакция ИА REGNUM также направила запросы по проекту «Московская электронная школа» в департаменты образования и здравоохранения Москвы и Министерство просвещения РФ. Никто из них не ответил на официальных запрос.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что исследования о влиянии на здоровье детей процесса обучения, в котором используются электронные интерактивные панели, не проводились на территории РФ. Нет данных и о влиянии электромагнитных полей СВЧ диапазона, используемых в беспроводном интернете (технология Wi-Fi). Также отсутствуют результаты измерения объёмов электромагнитного излучения от электронных устройств в учебных классах.