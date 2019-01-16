Нижний Новгород, 16 января, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января, регионы Приволжского федерального округа окажутся под натиском неблагоприятных метеорологических явлений: снег, мокрый снег, налипание снега на проводах и деревьях, гололед, метель и усиление ветра до 15−20 м/с. Всему виной — Средиземноморский циклон, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника вывозит снег

В частности, предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций жителей Нижегородской области. Из-за сильного ветра и мокрого снега увеличивается вероятность обрыва ЛЭП и линий связи, нарушений работы ЖКХ, обрушения слабоукрепленных конструкций, строительных кранов, ветхих деревьев. В непогоду из-за снежных заносов растет риск ДТП, ожидается ухудшение работы транспорта, дорожно-коммунальных служб, аэропорта. Региональное управление МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личных автомобилях.

В эпицентре снегопада оказалась Саратовская область: в ближайшие часы прогнозируют сильнейший гололед диаметром 20 мм и более, на возвышенных местах в регионе ожидается сочетание гололеда и порывистого ветра. Пик снегопада придется на вечернее время, однако уже сейчас Саратов встал в десятибалльные пробки.

В Татарии ожидается сильный мокрый снегопад, метель с ухудшением видимости до 500 метров, гололед, сильный юго-восточный ветер с порывами до 23 м/с, и снежные заносы на дорогах. Эти явления могут усилиться в ночь на 17 января. Водителей просят отказаться от дальних поездок.

В Пензенской области из-за снегопада грузовикам ограничили движение на участке трассы М5 «Урал». В зависимости от дальнейшего развития ситуации схема проезда будет корректироваться. На трассе сейчас работают 50 единиц спецтехники, предварительно ограничение движения будет снято в 15:45 мск. Транзитному транспорту не рекомендуется использовать участок М5 с 612 по 634 км в Бессоновском районе и в черте Пензы. Губернатор Иван Белозерцев отменил приезд муниципальных руководителей на съезд Совета муниципальных образований. Всем главам районов поручено «быть на местах и заниматься организацией работы по очистке районных центров и сел от снега».

«Дороги, тротуары и дворы заваливает снегом. Все службы региона задействованы», — подчеркнул губернатор.

Жителей Чувашии также предупредили о надвигающейся непогоде. При достаточно комфортной температуре воздуха от 0 до —5°С ожидается мокрый снег, на дорогах — накат, снежные заносы, возможна гололедица. Ветер южный днем 10−15 м/с. В Чебоксарах на дороги вышли 95 единиц снегоуборочной техники «Дорэкс». Только за минувшую ночь вывезено 875 тонн снега, использовано 406 тонн песчано-соляной смеси и противогололедных материалов. В администрации города отметили, что работы будут продолжаться круглосуточно.

Не прекращается снегопад и в столице Мордовии. Причем снег начал заваливать Саранск еще 15 января. Сегодня на борьбу со стихией коммунальные службы бросили все силы: на дорогах города работают 143 единицы спецтехники, дворы многоквартирных домов расчищают 1425 дворников. По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться в Мордовии еще пару дней.

ГИБДД Удмуртии «при недостаточном водительском стаже настоятельно рекомендует воздержаться от поездок». В ближайшие четыре дня на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 15−18 м/с, продолжительный снег, метель. Водителям нужно максимально снизить скоростной режим, не выезжать в дальние поездки, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, а также исключить обгоны.

Ночью 17 января по востоку и северо-востоку Ульяновской области сохранится сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Продолжает засыпать снегом Марий Эл. ГИБДД региона просит водителей не оставлять машины на дорогах, поскольку они могут помешать расчистке улиц. Работу по уборке снега будут продолжать в течение дня 16 января и продолжат ночью. Число снегоуборочных машин, работающих в Йошкар-Оле, увеличится с 35 сейчас до 51 единицы техники к вечеру.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по информации главного метеоролога Саратовской области Михаила Болтухина, в областном центре с начала зимы выпала трехмесячная норма осадков.

Накануне из-за большого скопления снега произошло обрушение кровли здания школы № 8 Новоузенска. Просевшая кровля была частью чердачной части пристройки здания. Инцидент произошел утром, однако по счастливой случайности никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Учебный процесс продолжился в штатном режиме

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