В одной из школ под Саратовом из-за снега обрушилась кровля

Новоузенский район, Саратовская область, , 15:24 — REGNUM В школе №8 города Новоузенска из-за большого скопления снега произошло обрушение кровли здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Саратовской области.

Отмечается, что просевшая кровля была частью чердачной части пристройки здания. Инцидент произошел утром, однако по счастливой случайности никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Учебный процесс продолжился в штатном режиме. В настоявшее время проходит очистка кровли от снега.

В региональном министерстве образования сообщили, что внутреннее состояние потолочных перекрытий здания не нарушено. Ремонт шиферного покрытия кровли планируется провести до 30 января в полном объеме.

В правительстве Саратовской области уточнили, что площадь обрушившегося покрытия составляет 160 кв метров. Губернатор Валерий Радаев поручил после инцидента провести проверки крыш всех образовательных организаций области.

По факту происшествия проверку проводит прокуратура по требованию главы регионального надзорного органа Сергея Филлипенко. В рамках проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, которые обязаны контролировать состояние зданий социальной инфраструктуры. Также планируется оценить качество капитального ремонта крыши.

Реконструкция здания школы в Новоузенске проводилась в 2016 году, в перечень работ входил и капитальный ремонт кровли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе в Саратове обрушилось поликарбонатное покрытие кровли пешеходного перехода на проспекте Строителей. в результате пострадал ребенок школьного возраста.

Изначально сообщалось, что покрытие обрушилось под тяжестью снежного покрова, однако в администрации Саратова позднее эту информацию опровергли. Там отметили, что работы по очистке кровли от снега были проведены сегодня и рядом с переходом образовался сугроб, в высоту достигающий крыши объекта. Подросток смог залезть на крышу перехода, а его веса покрытие не выдержало.

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