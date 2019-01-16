Москва, 16 января, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Россия по-прежнему готова работать над сохранением Договора о ракетах средней и меньшей дальности и надеется в этом на помощь Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 января во время ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров выразил надежду на включение в работу по спасению договора европейских стран. Вероятно, они заинтересованы в ДРСМД больше других, пояснил министр, чтобы «не плестись в хвосте» позиции США и не принимать покорно заявления о вине России, противоречащие фактам.

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Он также добавил, что Россия готова предоставить дополнительные факты в контексте ситуации вокруг ДРСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Сергей Рябков констатировал, что в целом нет продвижения вперед после переговоров по ДРСМД между Россией и США в Женеве. Американская сторона также назвала переговоры провальными.

Президент Владимир Путин заявил, что США, разрушая ДРСМД, фактически стремятся к демонтажу системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые мешают им наращивать военный потенциал.