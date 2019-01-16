Москва, 16 января, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Собственники квартир в многоквартирных домах вправе отказаться оплачивать индивидуальное потребление электроэнергии, воды, а также водоотведение, рассказала «Российской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль») Светлана Разворотнева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Повышение тарифов ЖКХ

По ее словам, жилец многоквартирного дома не вправе отказаться оплачивать ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды и отопление. В то же время собственник квартиры, не проживающий в доме, может направить в ресурсоснабжающую организацию заявление о том, что живет по иному адресу, — и тогда счета за воду или свет приходить не будут.

«Можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Но надо ставить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме — сейчас требуется документальное подтверждение», — цитирует издание слова Разворотневой.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2019 году цены на ЖКХ будут расти в два этапа — с 1 января и с 1 июля. Коммуналка подорожает на 1,7% — с января и на 2,4% — с июля, рост тарифов обусловлен увеличением ставки НДС с 18% до 20%.

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