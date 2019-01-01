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Дважды вырастут тарифы на ЖКХ

Общество

Из-за роста НДС

Дважды вырастут тарифы на ЖКХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Счёт за ЖКХ

Москва, 1 января 2019, 00:10 — REGNUM  В 2019 году цены на ЖКХ будут расти в два этапа — с 1 января и с 1 июля, сообщает ИА REGNUM. Рост цен обусловлен ростом НДС с 18% до 20%.

В правительстве заверяют, что значение суммарного повышения не превысит уровня инфляции.

Планируется, что услуги ЖКХ подорожают на 1,7% — с января и на 2,4% — с июля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 19 октября 2018 года подписал постановление о возможности двухэтапного повышения тарифов на коммунальные услуги. До этого они росли раз в год — 1 июля.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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