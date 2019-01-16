Москва, 16 января, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет в России число банков может сократиться на 5−7%, заявила на Гайдаровском форуме глава рейтингового агентства АКРА Екатерина Трофимова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По ее словам, за последние несколько лет в стране из банковской системы выпадало примерно 10% участников рынка ежегодно, при этом «самая острая фаза» прошла.

«Примерно 5−7% банков по тем или иным причинам будут уходить с рынка», — заявила Трофимова, добавив, что по большей части это будет происходить по экономическим причинам и по меньшей — из-за ведения недобросовестной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Центральный банк РФ отозвал лицензии у 55 банков. Политику отзыва лицензий у банков регулятор начал в 2013 году, тогда же 32 банка прекратили свою работу. В 2014 году работу прекратили 86 кредитных организаций, в 2015-м — 93, в 2016-м — 97, а в 2017 году — 46.

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