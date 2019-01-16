Вашингтон, 16 января, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Сенатор Чак Шумер, со встречи с которым несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп ушел после короткого обмена репликами, назвав ее «пустой тратой времени», объяснил, почему глава Белого дома отказывается прекратить «шатдаун» и приступить к переговорам (именно в такой последовательности). На своей странице в соцсети Twitter Шумер пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Почему бы президенту Трампу не возобновить работу правительства, пока мы будем продолжать переговоры? Потому что он думает, что это нормально — держать в заложниках жизни американцев, их средства к существованию, зарплаты и семьи в качестве «рычага» для его стены. Прекратите вредить американцам и откройте правительство сейчас же, Трамп».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Соединенных Штатов находится в кризисе из-за разногласий по бюджету, из которого Трамп намерен профинансировать стену на южной границе страны. Ситуация «шатдауна» продолжается с 22 декабря 2018 г. По этому вопросу Трамп 9 января 2019 г. встретился с новым спикером нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси и лидером Демпартии в сенате Чаком Шумером. Выделить деньги на стену демократы отказываются, настаивая сперва на переговорах (которые не обязательно приведут к тому, что они дадут требуемую Трампом сумму), а Трамп, в свою очередь, не возобновляет работу правительства, пока оно не согласится выделить деньги.