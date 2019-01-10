Трамп зря потратил время на переговоры по «шатдауну»

Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Пустой тратой времени назвал встречу с демократами Нэнси Пелоси и Чаком Шумером по проблемам с работой правительства президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.

«Только что ушел со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — говорится в твите американского лидера.

Напомним, правительство Соединенных Штатов находится в кризисе из-за разногласий по бюджету, из которого Трамп намерен профинансировать стену на южной границе страны. Ситуация «шатдауна» продолжается с 22 декабря.

По этому вопросу Трамп 9 января встретился с новым спикером нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси и лидером Демпартии в сенате Чаком Шумером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Трамп высказался по поводу своих ожиданий от встречи с Пелоси и Шумером. По его словам, все можно было решить меньше чем за час.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал, когда закончится «шатдаун»