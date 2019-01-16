Москва, 16 января, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Продавцы и водители входят в число самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире. Эти профессии в ближайшем будущем могут исчезнуть в России, заявил глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов в эфире телеканала «Культура».

Цитата из к/ф «Вспомнить все» реж Пол Верховен. 1990. США Робот такси

Он рассказал об общемировой направленности на роботизацию экономики и бизнеса. Роботы вытеснят, скорее, те профессии, что связаны со средним уровнем квалификации и достаточно узкой специализацией.

«То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык», — пояснил Кузнецов.

Наибольшее количество роботических сервисов направлено сегодня в область работы водителей и продавцов. При этом сегодня новые технологии появляются в несколько раз чаще, чем сто лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в России к 2035 году планируют создать центр совершенствования технологий искусственного интеллекта. На базе учреждения будут решаться задачи по практическому внедрению технологий искусственного интеллекта в системы автоматизированных транспортных средств, технологий связи и транспортной инфраструктуры.

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