К 2035 году в России появится центр технологий искусственного интеллекта

Москва, , 08:55 — REGNUM Центр совершенствования технологий искусственного интеллекта будет создан в России к 2035 году, сообщил представитель НТИ «Автонет» РИА Новости.

В Национальной технологической инициативе «Автонет», действующей в рамках государственной программы мер по поддержке развития перспективных отраслей экономики, рассказали о планах по развитию технологий искусственного интеллекта в России.

Так, к 2035 году планируется создание центра, на базе которого будут решаться задачи по практическому внедрению технологий искусственного интеллекта в системы автоматизированных транспортных средств, технологий связи и транспортной инфраструктуры.

Ожидается, что к этому времени в российских вузах будут подготовлены первые специалисты по технологиям искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2018 года в Москве был открыт приём заявок на тестирование беспилотных транспортных средств на дорогах столицы. Представитель НТИ «Автонет» Александр Гурко отметил, что первые беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы весной 2019 года.