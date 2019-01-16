Москва, 16 января, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Для исключения двойных трат авиаперевозчиков Минтранс РФ предложил оградить их от оплаты за пользование инфраструктурой аэропортов. Об этом пишут 16 января «Известия».

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Отмечается, что на сегодняшний день кроме платы за доступ к инфраструктуре авиакомпании вынуждены платить за пользование аэровокзальным комплексом, взлет-посадку и обслуживание пассажиров. Поскольку сложившаяся ситуация чревата двойными расходами, Минтранс принял решение запретить воздушным гаваням взимать плату за пользование инфраструктурой.

В то же время эксперты подчеркивают, что данные меры приведут к тому, что со стороны аэропортов могут быть введены новые сборы — для компенсации убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно, что в 2019 году аэропортовые сборы и тарифы в петербургском «Пулково» останутся неизменными. Такое решение вынесло правление ФАС России.

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