Москва, 16 января, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января, президент РФ Владимир Путин проведёт первое в наступившем, 2019 году совещание с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Планируется, что будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

Но главная тема совещания — приоритетные задачи социально-экономического развития России в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент РФ Владимир Путин в преддверии Нового года по традиции провел встречу с членами правительства.

Участники встречи подвели итоги социально-экономического развития страны в 2018 году.

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