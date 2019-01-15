Москва, 15 января, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Новые проекты, которые Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено реализовать в 2019—2021 годах, были представлены сегодня, 15 января, президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, в заседании принял участие губернатор региона Андрей Никитин, который возглавлял АСИ до 2017 года.

Kremlin.ru Во время осмотра выставки проектов Агентства стратегических инициатив

Один из представленных проектов реализуется в Поддорском районе Новгородской области.

Речь идёт о почтальонах, которые выступают помощниками фельдшеров.

«Во время доставки почты они общаются с жителями населённых пунктов и заполняют на основе их ответов медицинскую анкету. Кроме того, почтальоны могут измерить артериальное давление и провести другие простые медицинские манипуляции. Полученная информация о состоянии здоровья человека поступает фельдшеру, который использует её в своей работе», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Напомним, ранее в регионе было организовано обучение почтальонов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди вопросов для обсуждения на наблюдательном совете АСИ были создание цифровой платформы по работе с обращениями предпринимателей, а также системные меры по развитию в стране технологического предпринимательства.