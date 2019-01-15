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Путин проведёт заседание наблюдательного совета АСИ

Экономика

Будут рассмотрены новые проекты на 2019-2021 гг

Москва, 15 января 2019, 07:24 — REGNUM  Сегодня, 15 января президент России Владимир Путин проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщается на сайте Кремля.

В ходе заседания будут подведены итоги работы АСИ за 2018 год. Также участники заседания рассмотрят пути реализации новых проектов в 2019—2021 гг.

Одним из основных вопросов для обсуждения станет создание цифровой платформы по работе с обращениями предпринимателей

Кроме того, будут намечены меры по развитию в России технологического предпринимательства.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин встретится с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Подпобнее: Путин встретится с президентом Зимбабве

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