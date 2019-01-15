Луганск, 15 января, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Командование ВСУ планирует устроить провокацию в районе населённого пункта Станица Луганская во время визита председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, заявил 15 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко во время брифинга.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Сотрудники ОБСЕ

Разведка ЛНР зафиксировала прибытие на приграничную территорию специалистов 72-го Центра информационно-психологических операций, а также представителей ряда украинских СМИ.

Визит главы ОБСЕ на сопредельную ЛНР территорию запланирован на 16 января. Мирослава Лайчака будет сопровождать министр иностранных дел Украины Павел Климкин и начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

ВСУ планируют совершить обстрела, а затем обвинить народную милицию ЛНР в нарушении режима прекращения огня, отметил Марочко.

Он подчеркнул, что Народная милиция, со своей стороны, гарантирует безопасность делегации во главе с председателем ОБСЕ, о чём тот был заранее уведомлен официальным письмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года официальный представитель ЛНР показал карты наступательной операции, которую планировали ВСУ. По словам Андрея Марочко, своевременное раскрытие планов противника позволило избежать провокации.

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