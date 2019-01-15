Санкт-Петербург, 15 января, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александру Беглову пришлось столкнуться с почти шестикратно более снежным январем 2019 года по сравнению с тем же месяцем 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег на Дворцовой площади

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, на 15 января высота снежного покрова на территории города достигла 28 см, в то время как в прошлом году к этому дню она добралась лишь до 5 см.

«Сравнивать зимы нельзя, снега выпало очень много. Обстановку можно сравнивать только с 2010 и 2011 годом. Высота снежного покрова — 28 см на нашей метеостанции, которая является реперной, снежный покров там не трогают. В пригородах еще больше, точно знаю, чуть ли не до 40 см снега. Это примерно, как в 2010 году, когда прошли самые сильные снегопады, в этот период было до 40 см и выше. С 2010 на 2011 год тоже было повторение сильного снега в городе и Ленобласти, до 30 см высота снежного покрова», — рассказал Колесов.

По его данным, на 15 января 2018 года высота снежного покрова составляла лишь 5 см, в 2017 году — до 10 см, чуть ранее — до 13 см.

Так что в годы губернаторства Георгия Полтавченко Петербург застиг так называемый антиснежный «провал», который, по словам синоптика, длился достаточно долго.

Тем не менее жалобы граждан на плохую уборку снега в Петербурге сложно назвать несправедливыми. Как подчеркивает Колесов, обильных снегопадов за эту зиму в Петербурге практически не было — снежный покров нарастал очень постепенно и равномерно. Так что чиновники вряд ли могут апеллировать к непогоде, которая, как обычно, якобы застала их «врасплох».

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Погоду зимой 2019 года Колесов называет неустойчивой. Влияние антициклона уже закончилось, но неизвестно, в какую часть циклона попадут петербуржцы при его движении с запада на восток. Но на ближайшие дни уже точно можно спрогнозировать еще более обильные снегопады.

«Сибирских морозов нет. К четвергу подходит новый циклон, Петербург снова заваливает снегом, температура от 0 до минус 5 градусов днем, сильные осадки на всей территории города и области», — сообщил главный синоптик Северной столицы.

Сильного ветра горожанам опасаться не следует. По словам специалиста, уже к ночи 19 января температура воздуха понизится до минус 10 градусов, метели практически прекратятся.

«В Кронштадте будет теплее, на востоке и северо-востоке — прохладнее. Понижение осуществляется в течение всех суток, днем тоже довольно низкая температура от минус 6 до минус 10 градусов», — добавил Александр Колесов.

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