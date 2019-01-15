Санкт-Петербург, 15 января, 2019, 13:30 — ИА Регнум. За 2018 год в Санкт-Петербурге родились 64 573 ребенка. Это более чем на 2,5 тысячи детей меньше, чем в 2017 году, — тогда показатель рождаемости составил 67 137 детей. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Комитета записи актов гражданского состояния администрации города.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

Самым богатым на рождения месяцем прошлого года стал июль — в этот период родился 6001 ребенок.

Смертность в Петербурге, в отличие от рождаемости, выросла. В 2018 году в городе скончались 61 719 человек, что на тысячу человек больше, чем в 2017 году. Наибольший показатель смертности был в марте (6211 человек), наименьший — в сентябре (4624 человека).

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Как сообщало ИА REGNUM, по планам городских властей, продолжительность «здоровой жизни» в Петербурге в среднем должна достигнуть 67 лет к 2024 году. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Санкт-Петербурге в настоящий момент составляет 74 года. По этому показателю город занимает шестое место среди российских регионов. К 2035 году планируется увеличить ее до 80 лет.