Москва, 15 января, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В 2023—2024 годах в России может начаться естественный прирост населения вместо убыли. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая 15 января на Гайдаровском форуме в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

По словам Голиковой, в правительстве рассчитывают на перелом негативной тенденции по естественной убыли населения, который может произойти в 2023—2024 годах. По итогам 11 месяцев 2018 года превышение смертности над рождаемостью составило 193 тыс. человек.

Самая высокая убыль наблюдается в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях, где население сократилось на 7 человек в расчете на 1 тыс. жителей. В регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области зафиксирован естественный прирост.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Росстат впервые за десять лет зафиксировал сокращение численности населения России — убыль с января по октябрь составила 78,7 тыс. человек. Миграционный прирост перекрыл естественную убыль лишь на 56,4%.

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