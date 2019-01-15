Багдад, 15 января, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с иракскими официальными лицами в Багдаде, сообщает Le Figaro.

Jim Mattis Жан-Ив Ле Дриан

Жан-Ив Ле Дриан начал свой визит со встречи с премьер-министром страны Аделем Абдель Махди, говорящим по-французски и получившим образование в университетах Франции.

Известно, что этот визит является первым с тех пор, как Багдад объявил в конце 2017 года «победу» над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), изгнанной из всех городских центров страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции заявил, что «война в Сирии еще не окончена», добавив, что те, кто считает, что боевики потерпели поражение, «неправы».

Подробности: Война в Сирии еще не окончена — МИД Франции